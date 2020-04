Coronavirus, quasi 14mila sanzioni a Pasqua (Di lunedì 13 aprile 2020) quasi 14mila sanzioni a Pasqua. A Milano il 5% dei controllati è stato multato perché fuori senza motivo. ROMA – quasi 14mila sanzioni a Pasqua. Il Viminale ha reso noti tutti i dati dei controlli effettuati domenica 12 aprile 2020. Le persone multate sono state 13.756 su 213.565 verifiche. 100 gli italiani denunciati perché hanno dichiarato il falso mentre le attività chiuse sono state 47 mentre 121 le sanzionate. In questo caso i controlli hanno raggiunto la cifra di 60.435. “I nostri che lavorano sulla questione del traffico – ha assicurato la ministra De Micheli ai microfoni di Radio 1 – mi hanno mandato qualche messaggio e confermano che è tutto abbastanza tranquillo. Gli italiani hanno capito anche se è un sacrificio“. A Milano sanzionato il 5% dei controllati A Milano è stato sanzionato ... Leggi su newsmondo Controlli Coronavirus : quasi 600 positivi ‘evasi’ dalla quarantena

La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi astrattamente ... SEGUE >) Mentre l’Italia è piagata dall’emergenza coronavirus ...

La polizia locale lo ha individuato nel corso di un’attività di controllo sulle seconde case per le misure in atto per contenere il contagio da coronavirus. Gli agenti, non monitorano soltanto gli ...

