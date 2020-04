Coronavirus Puglia, Lopalco: “In Puglia in alcune province solo 3-4 contagi al giorno” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Professore Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche per la Regione Puglia ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti per la Puglia dicendo così: «Io osservo i nuovi casi al giorno, quell’aspetto è importante. Già abbiamo delle province intere che notificano 3-4-5 casi quotidiani. Se tutte le province pugliesi si allineassero, noi avremmo in tutto 20-30 casi al giorno. In quel momento potremo cominciare a dire che la situazione è sotto controllo». Al momento in Puglia si fanno più di 1500 tamponi al giorno e si registrano circa 100 persone positive. Lopalco ha anche detto che il Comitato etico ha dato via libera alla sperimentazione dell’uso del plasma con gli anticorpi dei guariti. Il Professore ha dichiarato che « ... Leggi su baritalianews Coronavirus - Lopalco : in Puglia “situazione sotto controllo con 20-30 casi al giorno”

Coronavirus Puglia - bollettino covid sabato 11 aprile

