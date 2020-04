Coronavirus | primi vaccini a personale sanitario e Forze dell’ordine a settembre

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 aprile 2020) Un recente studio evidenzierebbe che siano addirittura 150 gli studi in corso per trovare un vaccino efficace contro questocompletamente nuovo. E uno che fa strada più velocemente è quello della Oxford University in collaborazione con una industria farmaceutica italiana. Infatti, inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo - su 550 volontari sani - del vaccino messo a punto dall'azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. La notizia arriva dallo stesso ad di Irbm, Piero Di Lorenzo, secondo il quale si prevede di "rendere utilizzabile il vaccino già aper vaccinaredell'ordine in modalità di uso compassionevole".A fine aprile, rendo noto Di Lorenzo, "in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del vaccino messo ...