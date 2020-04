Coronavirus, positivo organizza party a casa: arrestati (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, party a casa organizzato da un uomo positivo al virus di Wuhan. I carabinieri sono intervenuti poco dopo per porre fine all’evento. Coronavirus, la situazione è estremamente delicata e può precipitare da un momento all’altro. Qualche, lieve, segnale di ripresa c’è, ma guai a cantare vittoria. Il numero di infetti è alto, così come … L'articolo Coronavirus, positivo organizza party a casa: arrestati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Positivo al Coronavirus invita amici per una festa/ "Sì - sapevamo che aveva il Covid"

Coronavirus - maxi festa di Pasqua a casa dell’amico positivo : adesso è allarme per nuovi focolai

Coronavirus : gite al mare e multe. Da Milano a Roma. Positivo fa festa a Lodi (Di lunedì 13 aprile 2020)to da un uomoal virus di Wuhan. I carabinieri sono intervenuti poco dopo per porre fine all’evento., la situazione è estremamente delicata e può precipitare da un momento all’altro. Qualche, lieve, segnale di ripresa c’è, ma guai a cantare vittoria. Il numero di infetti è alto, così come … L'articoloproviene da www.inews24.it.

SkyTG24 : Coronavirus a Lodi, positivo invita gli amici per una festa: 6 denunce - Agenzia_Ansa : Positivo al #Covid19 fa festa a #Lodi, sei denunciati #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: tentate gite fuori porta e runner lontani da casa, multe da nord a sud #ANSA - folucar : RT @mazzettam: Questa cosa che sei positivo ti mandano a casa a infettare il resto della famiglia, che per forza dovrà mandare qualcuno in… - mazzettam : Questa cosa che sei positivo ti mandano a casa a infettare il resto della famiglia, che per forza dovrà mandare qua… -