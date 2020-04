Coronavirus, per il 25 aprile niente corteo, ma ‘Bella Ciao’ alle finestre. L’Anpi: “Oggi più che mai c’è bisogno di speranza, di unità e radici” (Di lunedì 13 aprile 2020) Non partirà nessun corteo, quest’anno, in un 25 aprile che cade in piena emergenza sanitaria. Ma non per questo, avverte l’Anpi, non verrà celebrata la Liberazione: “L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità – ricorda l’Associazione dei partigiani – di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione”. L’invito è quindi quello di esporre un tricolore alla finestra e di affacciarsi alle 15 – l’orario in cui di solito a Milano parte il corteo nazionale – per intonare all’unisono ‘Bella Ciao’. Di balcone in balcone, di finestra in finestra, un 25 aprile a distanza, ma nel segno dell’unità. L’idea del flashmob, precisa l’Anpi, è estesa ad “associazioni, sindacati, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il “lockdown soft” della Regione Veneto : via limite dei 200 metri da casa per l’attività motoria. Zaia : “Atto di fiducia”

Coronavirus Germania : 3.022 morti/ Guariti superano malati - verso riapertura scuole?

