Coronavirus | Oms | “E’ dieci volte più mortale dell’influenza”

(Di lunedì 13 aprile 2020) Anche l’Oms ormai lo ammette apertamente: ilmolto più di una influenza, e si diffonde rapidamente. “Le prove provenienti da diversi Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che il COVID-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è 10 … L'articolo, Oms: “E’piùdell’influenza” proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : ++ #Oms : il #coronavirus è 10 volte più letale dell'influenza ++ - HuffPostItalia : Oms: 'Il coronavirus dieci volte più letale dell'influenza. Le mascherine diventeranno norma' - Agenzia_Ansa : Oms: '#coronavirus 10 volte più letale dell'influenza. Solo un vaccino può fermarlo' - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: OMS: “Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza” - iopunto67 : RT @HuffPostItalia: Oms: 'Il coronavirus dieci volte più letale dell'influenza. Le mascherine diventeranno norma' -

Indossare la mascherina protettiva diventerà la norma. Lo ha detto il portavoce dell’Oms, David Nabarro, alla Bbc. «Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano ..."Le prove fornite da alcuni Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, di come si comporta, di come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che Covid19 si diffonde velocemente e sappiamo ...