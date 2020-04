Coronavirus, oltre 22mila vittime negli Usa. Francia, lockdown prolungato fino all’11 maggio. Boris Johnson negativo al test. Von der Leyen: “Morto membro staff della Commissione Ue” (Di lunedì 13 aprile 2020) Tra le vittime di Coronavirus in Europa c’è anche un membro dello staff della Commissione europea. A dare l’annuncio con “estrema tristezza” in un tweet è la presidente Ursula von der Leyen, che ha espresso le sue “sentite condoglianze” alla famiglia e un pensiero di vicinanza ai colleghi dell’Ercea, il Consiglio europeo della ricerca e del Direttorato generale per la ricerca e l’innovazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco Ekathimerini, si tratterebbe di Theodore Papazoglou, scienziato e ricercatore di 57 anni: “È deceduto in un ospedale di Bruxelless dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva – si legge – Non aveva patologie pregresse ma le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente dopo il contagio”. Boris Johnson si è di nuovo sottoposto al test per ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - oltre 103.000 i positivi in Italia. La Francia proroga il lockdown fino all’11 maggio – DIRETTA

Coronavirus in Italia - drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss : “Non arriveremo a contagi zero”

Coronavirus in Italia - drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss : “Siamo assolutamente nella Fase 1” (Di lunedì 13 aprile 2020) Tra lediin Europa c’è anche un membro dello staff della Commissione europea. A dare l’annuncio con “estrema tristezza” in un tweet è la presidente Ursula von der Leyen, che ha espresso le sue “sentite condoglianze” alla famiglia e un pensiero di vicinanza ai colleghi dell’Ercea, il Consiglio europeo della ricerca e del Direttorato generale per la ricerca e l’innovazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco Ekathimerini, si tratterebbe di Theodore Papazoglou, scienziato e ricercatore di 57 anni: “È deceduto in un ospedale di Bruxelless dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva – si legge – Non aveva patologie pregresse ma le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente dopo il contagio”. Boris Johnson si è di nuovo sottoposto al test per ...

virginiaraggi : #coronavirus Durante fine settimana di Pasqua, potenziati controlli Polizia Locale: oltre 30mila verifiche, più di… - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 10 mila morti in Gran Bretagna. Negli Usa mezzo milione di casi [aggiornamento delle 2… - Agenzia_Ansa : I pm di Milano indagano su oltre 100 morti tra i pazienti del Pio Albergo Trivulzio avvenute in un mese e mezzo, da… - JuncoOfficial : RT @RaffoSarnataro: Anche i dati di oggi, con oltre 1200 contagi e 280 morti solo in Lombardia (circa la metà di tutta Italia), dimostrano… - zazoomnews : Coronavirus in Italia drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss: “Non arriveremo a contagi ze… -