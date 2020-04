Coronavirus, oltre 103.000 i positivi in Italia. La Francia proroga il lockdown fino all’11 maggio – DIRETTA (Di lunedì 13 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.00 – La Francia proroga il lockdown fino all’11 maggio In conferenza stampa il presidente Macron ha annunciato la proroga del lockdown fino all’11 maggio. “I risultati – ha ricordato il leader francese – si sono visti ma gli ospedali continuano ad essere pieni. Per questo dobbiamo continuare con queste misure restrittive fino a lunedì 11 maggio“. Emmanuel Macron18.05 – Coronavirus in Italia, il bilancio Ritorna in calo il trend in Italia. Gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore sono stati 1.363 con 566 i morti e 1.244 i guariti. #Coronavirus #13aprile ore 18. Facciamo il punto della ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 22mila vittime negli Usa. Francia - lockdown prolungato fino all’11 maggio. Boris Johnson negativo al test. Von der Leyen : “Morto membro staff della Commissione Ue”

Coronavirus in Italia - drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss : “Non arriveremo a contagi zero”

Coronavirus in Italia - drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss : “Siamo assolutamente nella Fase 1” (Di lunedì 13 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in20.00 – Lailall’11 maggio In conferenza stampa il presidente Macron ha annunciato ladelall’11 maggio. “I risultati – ha ricordato il leader francese – si sono visti ma gli ospedali continuano ad essere pieni. Per questo dobbiamo continuare con queste misure restrittivea lunedì 11 maggio“. Emmanuel Macron18.05 –in, il bilancio Ritorna in calo il trend in. Gli attualmentenelle ultime 24 ore sono stati 1.363 con 566 i morti e 1.244 i guariti. ##13aprile ore 18. Facciamo il punto della ...

virginiaraggi : #coronavirus Durante fine settimana di Pasqua, potenziati controlli Polizia Locale: oltre 30mila verifiche, più di… - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 10 mila morti in Gran Bretagna. Negli Usa mezzo milione di casi [aggiornamento delle 2… - Agenzia_Ansa : I pm di Milano indagano su oltre 100 morti tra i pazienti del Pio Albergo Trivulzio avvenute in un mese e mezzo, da… - JuncoOfficial : RT @RaffoSarnataro: Anche i dati di oggi, con oltre 1200 contagi e 280 morti solo in Lombardia (circa la metà di tutta Italia), dimostrano… - zazoomnews : Coronavirus in Italia drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss: “Non arriveremo a contagi ze… -