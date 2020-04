Coronavirus: ok a parziale riapertura, ma alcune regioni frenano (Di lunedì 13 aprile 2020) Se lo scorso 10 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una lenta e decisamente cauta riapertura di poche attività, non tutte le regioni sembrano essere d’accordo ed alcune hanno deciso di non rischiare. Riavvio produzione materie prime e attività per bambini Giuseppe Conte era stato chiaro: dal 14 aprile, con tutte le debite misure di sicurezza e salvaguardia, alcune attività potranno riaprire. Tra queste i negozi che forniscono abbigliamento e beni necessari per i bambini ed i neonati, le librerie e le cartolibrerie e alcune attività come magazzini, sivicoltura ed attività forestali, nonché le industrie del legno e del sughero. Ricominciare dalle basi dell’industria L’idea alla base della scelta di riaprire proprio queste attività si basa sul fatto di aiutare, da una parte ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l’Austria valuta parziale riapertura delle attività commerciali dal 14 aprile

Coronavirus - Governo pensa a parziale riapertura dopo Pasqua

Coronavirus - 73.880 contagi e 10.779 morti in Italia : riapertura parziale dopo Pasqua? – DIRETTA (Di lunedì 13 aprile 2020) Se lo scorso 10 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una lenta e decisamente cautadi poche attività, non tutte lesembrano essere d’accordo edhanno deciso di non rischiare. Riavvio produzione materie prime e attività per bambini Giuseppe Conte era stato chiaro: dal 14 aprile, con tutte le debite misure di sicurezza e salvaguardia,attività potranno riaprire. Tra queste i negozi che forniscono abbigliamento e beni necessari per i bambini ed i neonati, le librerie e le cartolibrerie eattività come magazzini, sivicoltura ed attività forestali, nonché le industrie del legno e del sughero. Ricominciare dalle basi dell’industria L’idea alla base della scelta di riaprire proprio queste attività si basa sul fatto di aiutare, da una parte ...

repubblica : Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Parziale riapertura della Spagna [aggiornamento delle 11… - stochasticcitiz : RT @repubblica: Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Parziale riapertura della Spagna [aggiornamento delle 11:07] htt… - Giammacco : Covid-19 raccontato come una guerra --> parziale spiegazione della follia dilagante di questi giorni… - DavideTedesco74 : RT @repubblica: Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Parziale riapertura della Spagna [aggiornamento delle 13:56] htt… - LALPUSHP : RT @repubblica: Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Parziale riapertura della Spagna [aggiornamento delle 11:07] htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parziale Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Trump contro Fauci ritwitta: "Se ne vada" la Repubblica Amazon offre altre migliaia d'impieghi

Amazon, numero uno nel settore del commercio elettronico, ha comunicato lunedì che intende ingaggiare altre 75'000 persone per far fronte al balzo della domanda a causa della pandemia di coronavirus.

Coronavirus: ok a parziale riapertura, ma alcune regioni frenano

Se lo scorso 10 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una lenta e decisamente cauta riapertura di poche attività, non tutte le regioni sembrano essere d’accordo ed alcune ...

Amazon, numero uno nel settore del commercio elettronico, ha comunicato lunedì che intende ingaggiare altre 75'000 persone per far fronte al balzo della domanda a causa della pandemia di coronavirus.Se lo scorso 10 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una lenta e decisamente cauta riapertura di poche attività, non tutte le regioni sembrano essere d’accordo ed alcune ...