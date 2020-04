Coronavirus | oggi al Sud Italia la giornata migliore da un mese | pochissimi casi in tutte

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ilsta continuando a circolare income dimostrano i dati comunicatidalla protezione civile, ma si allarga ulteriormente la forbice tra il Nord dove l’epidemia continua a dilagare, e il Sud in cui invece ci sono sempre meno. Eloquenti i dati di: su 3.153 nuovitotali, ben 1.262 sono stati nella sola Lombardia, altri 474 in Piemonte, 342 in Emilia Romagna, 174 in Veneto, mentre in tutto il Sud si batte il record dipiù bassi da oltre uncon appena 76 nuoviin Puglia, 66 in Campania, 42 in Sicilia, 15 in Sardegna, 5 in Calabria, 4 in Basilicata e 0 in Molise. Eloquenti le curve epidemiologiche che mostrano, nel grafico a corredo dell’articolo, come inle Regioni del Sud la situazione indirizzata alla fine dell’epidemia dopo il picco epidemico di fine marzo legato all’esodo delle persone ...