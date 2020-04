Coronavirus | nuovo sospetto contagio all’ex Ilva di Taranto | cresce la paura per i 5 mila

Leggi su open.online

Ci sarebbe un terzo caso dinello stabilimento exdi. Si attende l'esito del tampone per un operaio di Massafra, nel Tarantino, addetto ai convertitori dell'Acciaieria 2 che ha lavorato sabato pomeriggio nel secondo turno ed è poi tornato a casa in serata. Fonti sindacali dicono che ieri, 12 aprile, l'operaio si è sentito male e ha avuto la febbre, per essere poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Moscati, uno dei centri Covid della Puglia, dove è stato ricoverato. Al test del tampone sono stati sottoposti anche tutti gli altri colleghi dell'operaio ricoverato, per i quali si attendono gli esiti. Intanto il reparto e lo spogliatoio usato dagli operai è stato sanificato e l'intera squadra non tornerà a lavoro ...