Coronavirus, nel mondo oltre 1,85 milioni di positivi. A New York superati 10 mila morti, Spagna riapre cantieri e fabbriche (Di lunedì 13 aprile 2020) Sono 1.850.807 i contagi confermati in tutto il mondo da nuovo Coronavirus, secondo l'aggiornamento in tempo reale della John Hopkins University. Il conteggio dei morti è arrivato a 114.251. Gli Stati Uniti, la Spagna e l'Italia occupano sempre la parte alta della lista dei contagi accertati. E intanto, la pandemia presente in quasi tutti gli angoli del pianeta cambia faccia col trascorrere del tempo. Negli Stati Uniti si registra un record di contagi, 557.571 mentre i decessi sono 22.108. Il totale riguarda tutti i 50 Stati, il District of Columbia e altri territori Usa. Il Wyoming è l'unico stato a non aver registrato decessi. "Una mia decisione, in coordinamento con i governatori e l'input di altri, sarà presa a breve!", scrive su Twitter Donald Trump sulle prospettive di riapertura del Paese nella crisi Coronavirus. Il presidente rivendica a sé la ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - in Usa strage nelle case di riposo : almeno 3600 morti

In un mese di “lockdown” all’italiana – fondato sulla parola d’ordine “tutti a casa” e sul blocco di quasi tutte le attività imprenditoriali e commerciali – i contagi da Covid-19 sono aumentati di 15 ...

VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Il trend dei contagi da Coronavirus in Sicilia continua a essere incoraggiante ... Un numero non indifferente di casi si è registrato in due ...

