Coronavirus, nel comune di Brandizzo casa di riposo con 72 positivi. Sindaco: “Solo 8 ospiti sono negativi, la situazione è devastante” (Di lunedì 13 aprile 2020) “È devastante, su 80 ospiti, solo 8 sono negativi. Tutti gli altri sono positivi”. A lanciare l’allarme sulla situazione della residenza per anziani Piccola Lourdes è Paolo Bodoni, Sindaco di Brandizzo, città in provincia di Torino. Boldoni è anche medico della casa di riposo. “Dei positivi 18 sono ricoverati all’ospedale di Chivasso, quindi ne abbiamo 62 in struttura. Le loro condizioni di salute sono stazionarie, sono persone positive al tampone e asintomatiche, però questa notte abbiamo dovuto inviarne due al Pronto Soccorso per crisi respiratorie improvvise“. Contagiati anche i dipendenti: “Un terzo della forza lavoro è a casa”, come hanno confermato i tamponi “effettuati dieci giorni dopo la richiesta” L'articolo Coronavirus, nel comune di Brandizzo casa di riposo con 72 positivi. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Roma 47 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato : «Trend contagi in frenata al 2 - 5%»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nel carcere di Tolmezzo 5 detenuti positivi

Patrick Pugliese evasione dopo il GF Vip | La fuga nell’emergenza Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) “È devastante, su 80 ospiti, solo 8 sono negativi. Tutti gli altri sono”. A lanciare l’allarme sulla situazione della residenza per anziani Piccola Lourdes è Paolo Bodoni,di, città in provincia di Torino. Boldoni è anche medico delladi. “Dei18 sono ricoverati all’ospedale di Chivasso, quindi ne abbiamo 62 in struttura. Le loro condizioni di salute sono stazionarie, sono persone positive al tampone e asintomatiche, però questa notte abbiamo dovuto inviarne due al Pronto Soccorso per crisi respiratorie improvvise“. Contagiati anche i dipendenti: “Un terzo della forza lavoro è a”, come hanno confermato i tamponi “effettuati dieci giorni dopo la richiesta” L'articolo, neldidicon 72. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, organizzano grigliata in giardino disabitato nel Milanese: traditi dal profumo della carne e dall’alco… - FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini | Viaggio accelerato nel cuore della Città ?? Una #Venezia come non la si è mai vista che sta v… - ilfattovideo : Coronavirus, nel comune di Brandizzo casa di riposo con 72 positivi. Sindaco: “Solo 8 ospiti sono negativi, la situ… - LuinoNotizie : #Coronavirus in #Ticino, poche sanzioni nel weekend. Novità nel mondo del lavoro -