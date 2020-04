Coronavirus: muore marinaio a bordo portaerei Roosevelt (Di lunedì 13 aprile 2020) muore uno dei marinai della portaerei Usa Theodore Roosevelt risultato positivo al Coronavirus. Lo ha riferito la Marina Usa in un comunicato. Secondo i dati aggiornati a domenica, erano 585 i marinai della Roosevelt risultati positivi al Covid-19. Solo per una questione di capienza e dimensioni, la nave americana Roosevelt non ha vissuto la stessa … L'articolo Coronavirus: muore marinaio a bordo portaerei Roosevelt proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Muore marinaio a bordo della portaerei Roosevelt

Coronavirus - muore 79enne di Grazzanise : era ricoverato a Caserta

