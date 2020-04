Coronavirus Messina, corteo funebre per il fratello del boss: è polemica (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus Messina, il corteo funebre per accompagnare la salma del fratello di un boss locale pentito al cimitero scatena polemiche. Il sindaco si difende Coronavirus Messina, ancora una volta il capoluogo siciliano finisce al centro delle pomemiche. Dopo quelle sullo sbarco dai traghetti in arrivo da Reggio Calabria bloccati in proprio per evitare il contagio, … L'articolo Coronavirus Messina, corteo funebre per il fratello del boss: è polemica proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Messina - funerale in strada per fratello dell’ex boss mafioso : corteo viola divieti Coronavirus

