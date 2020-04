Coronavirus, Messi agli operatori sanitari: «Eroi anonimi» (Di lunedì 13 aprile 2020) Il fuoriclasse del Barcellona Messi ha ringraziato pubblicamente gli operatori sanitari nella battaglia contro il Coronavirus La stella del Barcellona Leo Messi ha dedicato un sentito messaggio su Instagram agli operatori sanitari che si stanno battendo quotidianamente contro l’emergenza Coronavirus. «Ieri si è conclusa la settimana mondiale degli operatori sanitari e, insieme a UNICEF, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per il compito che stanno svolgendo. Eroi anonimi che sopportano lunghe giornate e notti lontano dalle loro famiglie, il modo da tenerci al sicuro dal Covid-19. Voglio sottolineare il loro nobile impegno nel prendersi cura delle donne in gravidanza e proteggere bambini e adolescenti». View this post on Instagram Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Spallanzani : guarito il poliziotto ricoverato - ad oggi dimessi 266 pazienti

Coronavirus - la situazione allo Spallanzani : più dimessi che ricoverati

Coronavirus in Messico - ragazzo di 14 anni si prende cura della mamma contagiata e muore fulminato in un incidente (Di lunedì 13 aprile 2020) Il fuoriclasse del Barcellonaha ringraziato pubblicamente glinella batta contro ilLa stella del Barcellona Leoha dedicato un sentito messaggio su Instagramche si stanno battendo quotidianamente contro l’emergenza. «Ieri si è conclusa la settimana mondiale deglie, insieme a UNICEF, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per il compito che stanno svolgendo.che sopportano lunghe giornate e notti lontano dalle loro famiglie, il modo da tenerci al sicuro dal Covid-19. Voglio sottolineare il loro nobile impegno nel prendersi cura delle donne in gravidanza e proteggere bambini e adolescenti». View this post on Instagram Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a ...

Agenzia_Italia : #Apple e #Google si sono messi d'accordo per tracciare i contagi del #coronavirus - disinformatico : La signora si ritiene immune al coronavirus perché è 'ricoperta del sangue di Gesù'. E se ne frega degli altri che… - vaticannews_it : #7aprile #anziani La vita di un anziano ha lo stesso valore di qualunque altra e vanno messi in campo tutti gli sfo… - Frabbios : RT @LupoDiPrateria: #Apple e #Google si sono messi d'accordo per #tracciare i #contagi per #coronavirus. - Agenpress : Coronavirus, il sindaco di Terni: 'Mascherine? Per ora non stiamo messi benissimo, la Protezione civile ci ha forni… -