Coronavirus: Meloni, ‘grazie a Bocelli per concerto indimenticabile’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Grazie di cuore al maestro Andrea Bocelli per aver donato all’Italia e al mondo un concerto indimenticabile. La sua bellissima voce, la sacralità dei canti e la potenza delle immagini che abbiamo ascoltato e visto ci hanno riempito il cuore. Ne avevamo bisogno”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Coronavirus: Meloni, ‘grazie a Bocelli per concerto indimenticabile’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Palazzo Chigi : «Fake news Mes rischiavano di dividere l'Italia». Ira Lega e Meloni

Coronavirus : Meloni - ‘italiani rinchiusi in casa e migranti circolano liberi’

Coronavirus - l’attacco di Conte (stanco e arrabbiato) in diretta tv : «Salvini e Meloni dicono falsità» (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Grazie di cuore al maestro Andreaper aver donato all’Italia e al mondo unindimenticabile. La sua bellissima voce, la sacralità dei canti e la potenza delle immagini che abbiamo ascoltato e visto ci hanno riempito il cuore. Ne avevamo bisogno”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo, ‘grazie aperindimenticabile’ CalcioWeb.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gualtieri dopo Eurogruppo: “Ieri ottimo primo tempo, ora vincere la partita. Da Salvini e Meloni accus… - ik7zerouno : RT @ErikaBaldin: ? Quanto hanno speso, solo su #Facebook, in piena emergenza #coronavirus: ?? #Salvini ?? #Meloni ?? #Berlusconi . #COVID19… - Fabme0801 : RT @santini1965: #Coronavirus, #Conte rivendica il diritto di attaccare l'opposizione a reti unificate .#PalazzoChigi in una nota rivendica… -