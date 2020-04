Coronavirus, l’Austria va in fase 2: la riapertura dei piccoli negozi (Di lunedì 13 aprile 2020) In alcuni paesi si passa già alla fase 2 dell’emergenza SARS-COV-2 e COVID-19. Oggi, con misure di protezione rafforzate e nonostante lo scetticismo di parte della comunità degli scienziati, di alcuni sindacati e dei governi regionali di Barcellona e Madrid, la Spagna riapre diverse attività non essenziali come edilizia, industria e alcuni uffici, Dopo le feste, nella Repubblica Ceca, uno dei primi Paesi a chiudere i confini all’Italia, i cittadini potranno acquistare bici e giocare tennis e nuotare, sempre rispettando le distanze ed evitando le folle oceaniche. La Danimarca si spinge oltre e dalla prossima settimana riaprirà asili e scuole, se i casi di Coronavirus rimarranno stabili. La settimana successiva seguirà la Norvegia con l’apertura degli asili. Ma il caso più importante tra questi è quello ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Cancelliere dell’Austria : “Il virus accompagnerà la vita quotidiana della popolazione”

