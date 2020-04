Coronavirus | Laika Studios garantisce lo stipendio a tutti i suoi lavoratori

(Di lunedì 13 aprile 2020) Igarantiscono loi dipendenti nonostante lo stop dovuto al. Nonostante ilabbia paralizzato praticamente i settori lavorativi di tutto il mondo, ogni tanto ci sono anche delle belle notizie che fanno tornare un sorriso sul volto. Scopriamo chi sono gli artefici di questa iniezione di positività in … L'articololoproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Laika

MeteoWeek

Hollywood si è fermata in mezzo alla diffusione della pandemia di coronavirus (COVID-19), portando i cinema all’otturatore, i lungometraggi da ritardare e gli studi principali a sparare o licenziare i ...E’ diversa la città vista ai tempi del Covid-19. Si svela in tutti i suoi chiaro/scuri, guarda verso il mare, come quel volto di donna di Nuccio Loreti, che occupa tutto lo spazio immaginario tra i ...