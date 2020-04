Coronavirus | la solidarietà europea che funziona | dall’Inghilterra ai rifugiati di un

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 aprile 2020) La solidarietà in tempi di? Esiste, eccome. Meglio se dal basso. Può nascere in Inghilterra, essere supportata da Germania, Grecia ed Europa tutta, e approdare in un paesino della Calabria, con trenta pacchi di cibo distribuiti tra famiglie di migranti allo stremo a causa della serrata causata dalla pandemia. La storia La scorsa settimana, un pensionato di 74 anni telefona come al solito ai suoi amici, un gruppo di giovanidal Gambia e dal Senegal che vivono in un paesino vicino al suo, Martelletto, in provincia di Catanzaro. No, non va tutto bene, raccontano le due famiglie africane. La salute c’è, ma sono due giorni che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Perché chi lavora in nero o ha impieghi stagionali si ritrova da un giorno all’altro senza nulla. Succede in tutta Italia. ...