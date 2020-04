Coronavirus, la Pasqua nel reparto Covid di Tortona. Cappellano: ‘Creo ponte tra pazienti e famiglie per toglierli dal buio dell’isolamento’ (Di lunedì 13 aprile 2020) “La cosa più bella, anche in tempo di Pasqua, è vedere i pazienti che si risvegliano dalla rianimazione e che vengono ‘stubate’. Sono vite che si risvegliano dal buio del coma farmacologico”. Don Pietro è il Cappellano volontario del Covid Hospital di Tortona. Ogni giorno, con tuta, mascherina, e occhiali protettivi, gira tra i reparti per parlare con gli oltre cento pazienti che sono ricoverati qui. E così ha fatto anche nella domenica di Pasqua. “Il mio ruolo al di là delle benedizioni – racconta – è quello di creare un ponte tra loro e le famiglie per salvarli dal buio dell’isolamento”. La degenza è lunga e faticosa e lo smarrimento è grande: “Diamo una mano ai più anziani a fare videochiamate ai propri cari e vediamo nei loro occhi la bellezza di ritrovare di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Oltre 10mila persone controllate a Pasqua in Milano e provincia

"La cosa più bella, anche in tempo di Pasqua, è vedere i pazienti che si risvegliano dalla rianimazione e che vengono 'stubate'. Sono vite che si risvegliano dal buio del coma farmacologico". Don Pietro è il Cappellano volontario del Covid Hospital di Tortona. Ogni giorno, con tuta, mascherina, e occhiali protettivi, gira tra i reparti per parlare con gli oltre cento pazienti che sono ricoverati qui. E così ha fatto anche nella domenica di Pasqua. "Il mio ruolo al di là delle benedizioni – racconta – è quello di creare un ponte tra loro e le famiglie per salvarli dal buio dell'isolamento". La degenza è lunga e faticosa e lo smarrimento è grande: "Diamo una mano ai più anziani a fare videochiamate ai propri cari e vediamo nei loro occhi la bellezza di ritrovare di ...

