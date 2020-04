Coronavirus, la Germania è pronta a riaprire. Scuole, autobus, app: ecco la Fase 2 di Berlino (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, la Germania è pronta a riaprire. Scuole, autobus, app: ecco la Fase 2 Non solo l’Italia. Anche la Germania ha iniziato a pensare alla Fase 2, quella del rilancio, della ripartenza, dopo l’emergenza Coronavirus e le conseguenti chiusure e limitazioni. L’Accademia nazionale della Leopoldina ha redatto un rapporto di 19 pagine che la stessa cancelliera Angela Merkel ha indicato come la base per la ‘road-map’ di un possibile ritorno alla normalità della vita pubblica. Ma in cosa consiste? Obbligo di mascherine sugli autobus e nei treni, riapertura parziale delle Scuole, l’aumento delle capacità ricettive delle strutture sanitarie, il ricorso a specifiche app per tracciare gli spostamenti dei cittadini: sono alcune delle proposte per un allentamento delle misure restrittive anti-Coronavirus in Germania. Il rapporto, reso ... Leggi su tpi CORONAVIRUS GERMANIA - 3MILA MORTI - 127MILA CASI/ Terzo giorno di calo degli infetti

Coronavirus Germania : 3.022 morti/ Guariti superano malati - verso riapertura scuole?

