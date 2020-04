Coronavirus, la demografia del lockdown: ecco l’identikit di chi lavora e di chi sta a casa (Di lunedì 13 aprile 2020) Qual è la distribuzione dei lavoratori, per età e genere, nei settori soggetti al lockdown e in quelli che non lo sono? Una ricerca mostra una prevalenza di dipendenti più giovani nelle attività non essenziali, mentre in quelle essenziali si riscontra una maggiore concentrazione di donne In risposta alla diffusione del virus Covid-19 il governo ha adottato misure restrittive man mano crescenti culminate con il decreto dell’11 marzo 2020, che ha disposto la chiusura di una parte delle attività economiche e produttive del paese. I settori interessati dal provvedimento sono stati poi estesi e dettagliati dai successivi decreti del 22 e 25 marzo. Alcune categorie di lavoratori sono state colpite in misura maggiore dalle misure di lockdown; capire le loro caratteristiche demografiche potrebbe fornire indicazioni sulla “fase due” della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Qual è la distribuzione deitori, per età e genere, nei settori soggetti ale in quelli che non lo sono? Una ricerca mostra una prevalenza di dipendenti più giovani nelle attività non essenziali, mentre in quelle essenziali si riscontra una maggiore concentrazione di donne In risposta alla diffusione del virus Covid-19 il governo ha adottato misure restrittive man mano crescenti culminate con il decreto dell’11 marzo 2020, che ha disposto la chiusura di una parte delle attività economiche e produttive del paese. I settori interessati dal provvedimento sono stati poi estesi e dettagliati dai successivi decreti del 22 e 25 marzo. Alcune categorie ditori sono state colpite in misura maggiore dalle misure di; capire le loro caratteristiche demografiche potrebbe fornire indicazioni sulla “fase due” della ...

Noovyis : (Coronavirus, la demografia del lockdown: ecco l’identikit di chi lavora e di chi sta a casa) Playhitmusic -… - ilfattoblog : Coronavirus, la demografia del lockdown: ecco l’identikit di chi lavora e di chi sta a casa - Demografia_CSIC : RT @vingalasso: In #Italia c'è più paura per gli effetti del #coronavirus sull'#economia che sulla #salute, in tutti i gruppi di età... cer… - BuongiornoSk : Coronavirus, prevedere con la demografia dove gli ospedali saranno più sotto pressione - GioFesta64 : RT @MovRivFiscale: Per i #politici, i vostri #figli rappresentano solo la quadratura dei conti dell'INPS (e dei LORO #privilegi). Non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus demografia Coronavirus, la demografia del lockdown: ecco l’identikit di chi lavora e di chi sta a casa Il Fatto Quotidiano Coronavirus, la demografia del lockdown: ecco l’identikit di chi lavora e di chi sta a casa

capire le loro caratteristiche demografiche potrebbe fornire indicazioni sulla “fase due” della strategia di contenimento (o soppressione) del virus, più volte citata nelle conferenze stampa del capo ...

Usa, tornado in Mississipi: almeno 6 morti

La scoperta Agli inizi di dicembre, alcuni abitanti della città di Wuhan si sono ammalati e hanno riportato problemi respiratori. Il 27 dicembre […] Sperimentazione clinica per la valutazione dello ...

capire le loro caratteristiche demografiche potrebbe fornire indicazioni sulla “fase due” della strategia di contenimento (o soppressione) del virus, più volte citata nelle conferenze stampa del capo ...La scoperta Agli inizi di dicembre, alcuni abitanti della città di Wuhan si sono ammalati e hanno riportato problemi respiratori. Il 27 dicembre […] Sperimentazione clinica per la valutazione dello ...