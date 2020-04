Coronavirus, italiano in Svezia: “Qui situazione surreale, continuano ad uscire e non rispettano le distanze. Dicono che l’Italia è un Paese di vecchi” (Di lunedì 13 aprile 2020) Manuel Chiacchiararelli, segretario per la Svezia dell’Associazione italiani nel mondo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. “Sono in Svezia da 10 anni, prima a Stoccolma, ora a Malmo – ha raccontato -. Noi viviamo in una situazione surreale. Vediamo quello che succede nel mondo, in Italia, in Spagna, ma qui continuiamo a vivere normalmente. Il primo ministro ha detto fin dall’inizio che dobbiamo essere pronti ad ammalarci, a perdere qualche nostro caro, ma che è un sacrificio che bisogna fare per non far crollare l’economia. Non sono stati fatti tanti tamponi, non contano i morti come li contiamo noi in Italia, però le vittime continuano ad aumentare. Il governo si è rimesso al senso di responsabilità degli ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - vaccino : test sull'uomo a fine mese. Pazzesca accelerata - zampino italiano : i primi (pesantissimi) risultati

E’ lungo l’elenco di cose a cui abbiamo dovuto rinunciare a causa dell’epidemia di Covid – 19. Sono i ragazzi della pro loco giovani di Casette Verdini, frazione di Pollenza, a ricordare a quanto ...

CORONAVIRUS USA, A NEW YORK SCUOLE CHIUSE FINO A SETTEMBRE. La situazione più grave continua a rimanere quella dello stato di New York, dove, nelle ultime 24 ore, sono morte altre 783, sui circa 2000 ...

