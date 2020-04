CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE Aggiornamenti | 20465 morti +566 |  103616 casi

CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - albertolupini : RT @ItaliaaTavola: Vaccino, a settembre le prime dosi Bollettino: meno tamponi, più morti #CORONAVIRUS #13aprile - Edorsi53 : RT @ElioClero: #Coronavirus #Italia #Sport Giovanni #Rezza (#Comitato tecnico scientifico): “Non darei ok a ripresa #campionati… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS ITALIA Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Ore 18, in Italia 566 morti: incremento in rialzo (20.465). Nuovi casi 1363: in calo (159.516)

Ecco i dati sull’emergenza coronavirus forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sono 20.465 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Germania verso l'allentamento delle misure restrittive

Economia - Aggiornamenti in tempo reale dal mondo sull'epidemia da Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia . Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo ...

Ecco i dati sull’emergenza coronavirus forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sono 20.465 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri ...Economia - Aggiornamenti in tempo reale dal mondo sull'epidemia da Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia . Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo ...