Coronavirus, Italia e Gran Bretagna lavorano insieme a un vaccino: a fine aprile la sperimentazione accelerata sull’uomo (Di lunedì 13 aprile 2020) Accelera la ricerca di u vaccino contro il nuovo Coronavirus: a fine aprile inizieranno in Inghilterra i test sull’uomo del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Lo annuncia L’ad di Irbm, Piero Di Lorenzo, che prevede, dice, “di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per il personale sanitario e le Forze dell’ordine, in modalità di uso compassionevole”. Di Lorenzo spiega che “si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra, ritenendo sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci”. I test accelerati saranno effettuati su un campione di 550 volontari sani. Alla fine ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - “Benessere Italia” per aiutare i piú deboli

