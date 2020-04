Coronavirus, ISS: “Le misure hanno inciso sull’indice di riproducibilità”, in Lombardia R0 iniziale era 3 (Di lunedì 13 aprile 2020) Le misure di contenimento del Coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull‘indice di riproducibilità del Sars-Cov-2, facendolo diminuire già dai primi giorni dopo l’applicazione sia in Lombardia che, con un certo ritardo temporale, nelle altre regioni. A fotografare l’andamento del primo mese di epidemia in Italia è un articolo appena pubblicato sul sito di preprint MedArxiv. Nello studio i ricercatori dell’Iss e della Fondazione Bruno Kessler di Trento hanno analizzato i dati del sistema di sorveglianza nazionale fino al 24 marzo (corrispondenti a circa 63mila casi), e oltre a descrivere le caratteristiche principali dell’epidemia, come la mortalità, hanno applicato dei modelli matematici per stimare l’andamento di R0, che dà la misura della capacità del virus di diffondersi in assenza di misure di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Speranza : "I sacrifici hanno salvato la vita a tantissime persone"

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Speranza : “I sacrifici salvato tantissime vite”

Coronavirus - oltre 22mila vittime negli Usa. La Spagna si prepara a ripartire. Boris Johnson negativo al test. Von der Leyen : “Morto membro staff della Commissione Ue” (Di lunedì 13 aprile 2020) Ledi contenimento delavuto un effetto positivo sull‘indice di riproducibilità del Sars-Cov-2, facendolo diminuire già dai primi giorni dopo l’applicazione sia inche, con un certo ritardo temporale, nelle altre regioni. A fotografare l’andamento del primo mese di epidemia in Italia è un articolo appena pubblicato sul sito di preprint MedArxiv. Nello studio i ricercatori dell’Iss e della Fondazione Bruno Kessler di Trentoanalizzato i dati del sistema di sorveglianza nazionale fino al 24 marzo (corrispondenti a circa 63mila casi), e oltre a descrivere le caratteristiche principali dell’epidemia, come la mortalità,applicato dei modelli matematici per stimare l’andamento di R0, che dà la misura della capacità del virus di diffondersi in assenza didi ...

TgLa7 : #Coronavirus, #Iss: flessione non è 'tana libera tutti'. Mantenere rigorose misure distanziamento, è una dura lotta - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Giù i ricoveri e più guariti, sono 570 i morti in 24 ore Il numero dei contagiati totali in Italia - c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: 'Decresce la curva dei contagi, segnale positivo' #Coronavirusitalia - gjscco : RT @Michele2125: ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro… - fcolarieti : Coronavirus, in uno studio dell'ISS l'effetto delle misure di distanziamento sulla riproducibilità del Sars-Cov-2 -