Coronavirus, in vista dell’estate governo al lavoro: “Pensiamo al turismo di prossimità, ma chi ha una casa al mare potrà andarci” (Di lunedì 13 aprile 2020) I titolari di stabilimenti balneari non dovranno aspettare ancora a lungo. Nei prossimi giorni si lavorerà a un decreto che consenta la riapertura per le prime operazioni di pulizia e manutenzione. A ilfattoquotidiano.it la sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi spiega che l’obiettivo è quello di dare la possibilità agli italiani di andare al mare “a patto che ci siano tutte le condizioni di sicurezza che la situazione richiede”. E visto che ogni anno sono milioni gli italiani che affollano le spiagge del nostro Paese “per far sì che la vacanza non peggiori una situazione già delicata, sarebbe opportuno scegliere anche mete più vicine alla propria residenza, magari uno dei borghi storici di cui l’Italia è ricca”. Anche perché è prevedibile che chi sceglierà una vacanza in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - controlli a Paderno : la città (deserta) vista dal drone

ALFIO BONANNO - DOMENICA IN/ "Coronavirus a New York? Una situazione mai vista"

Coronavirus - come mai al Sud non è esplosa l’emergenza? Rezza : «Il fattore temporale ha salvato il Meridione» – L’intervista (Di lunedì 13 aprile 2020) I titolari di stabilimenti balneari non dovranno aspettare ancora a lungo. Nei prossimi giorni si lavorerà a un decreto che consenta la riapertura per le prime operazioni di pulizia e manutenzione. A ilfattoquotidiano.it la sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi spiega che l’obiettivo è quello di dare la possibilità agli italiani di andare al mare “a patto che ci siano tutte le condizioni di sicurezza che la situazione richiede”. E visto che ogni anno sono milioni gli italiani che affollano le spiagge del nostro Paese “per far sì che la vacanza non peggiori una situazione già delicata, sarebbe opportuno scegliere anche mete più vicine alla propria residenza, magari uno dei borghi storici di cui l’Italia è ricca”. Anche perché è prevedibile che chi sceglierà una vacanza in ...

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini | Viaggio accelerato nel cuore della Città ?? Una #Venezia come non la si è mai vista che sta v… - lorepregliasco : Vista la grande quantità di giornalismo eccellente su #coronavirus in lingue diverse dall'italiano, non sarebbe mal… - tgr_campania : #coronavirus Gli elicotteri della Guardia di Finanza nei cieli di Napoli per controllare il territorio: nel giorno… - lellogagliardi3 : RT @tgr_campania: #coronavirus Gli elicotteri della Guardia di Finanza nei cieli di Napoli per controllare il territorio: nel giorno di Pas… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in vista dell’estate governo al lavoro: “Pensiamo al turismo di prossimità, ma chi ha una casa al mare po… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vista Firenze durante il periodo del Coronavirus vista dal drone StampToscana Coronavirus, Locatelli: "Riaprirei le scuole a settembre"

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ha espresso il proprio punto di vista sulla riapertura delle scuole. "Personalmente - ...

Coronavirus, governo studia anticipo fase 2. Sottosegretario: quest'estate andremo al mare

C'è un'altra domanda che si fanno i cittadini italiani alle prese con l'emergenza Coronavirus. Si potrà andare al mare quest'estate? Secondo il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, la ...

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ha espresso il proprio punto di vista sulla riapertura delle scuole. "Personalmente - ...C'è un'altra domanda che si fanno i cittadini italiani alle prese con l'emergenza Coronavirus. Si potrà andare al mare quest'estate? Secondo il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, la ...