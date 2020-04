Coronavirus in Italia, ultime notizie dalle Regioni: aumentano i guariti e calano i contagi, DATI e bollettini di oggi (Di lunedì 13 aprile 2020) Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di Coronavirus in Italia: le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 13 aprile 2020. In Alto Adige dopo i 4 decessi di ieri oggi si registrano 11 vittime. Sono invece 51 i nuovi casi positivi e 374 i guariti. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali e’ di 135 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo sino a questa mattina e’ di 80 persone. Sono quindi complessivamente 215 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 911 tamponi, 51 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si ... Leggi su meteoweb.eu Battaglia contro il Coronavirus - brevettata una cura da un veterinario italiano : gli Stati Uniti la stanno già mettendo in pratica

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime. Locatelli (Css) : «Scuole riaperte a settembre». Nuovo caso sospetto all’ex-Ilva di Taranto

Coronavirus - gli Stati Uniti scommettono sullo studio italiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi diin: le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 13 aprile 2020. In Alto Adige dopo i 4 decessi di ieri oggi si registrano 11 vittime. Sono invece 51 i nuovi casi positivi e 374 i. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali e’ di 135 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo sino a questa mattina e’ di 80 persone. Sono quindi complessivamente 215 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle24 ore hanno esaminato 911 tamponi, 51 dei quali sono risultati positivi alCovid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test delsi ...

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - Corriere : Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile - AgneseFiducia : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. Acs: stanziati 5 milioni di euro per interventi in tutto il mondo - Dondolino72 : RT @valibona44: E mentre #Cuba manda altri medici in Italia per contribuire alla lotta contro il #coronavirus il principale quotidiano ital… -