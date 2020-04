Coronavirus in Italia, la mappa dei contagi regione per regione (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Coronavirus si espande in Italia e il numero dei contagiati, ma anche dei guariti, aumenta: ecco la mappa aggiornata dei contagi da Coronavirus in Italia regione per regione con il numero di infetti, guariti e vittime aggiornato in tempo reale. In Italia si registrano al momento 156.363 casi positivi al nuovi virus: ecco i dati aggiornati e la tabella regione per regione con i contagi da Coronavirus in Italia. Leggi su fanpage CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti : 20465 morti (+566) - 103616 casi

Contagi coronavirus : le positività Regione per Regione. Le 10 Province più colpite in Italia - Lombardia e Milano in testa

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di lunedì 13 aprile 2020) Ilsi espande ine il numero deiati, ma anche dei guariti, aumenta: ecco laaggiornata deidainpercon il numero di infetti, guariti e vittime aggiornato in tempo reale. Insi registrano al momento 156.363 casi positivi al nuovi virus: ecco i dati aggiornati e la tabellapercon idain

CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - StefanoDeMaron : RT @Emergenza24Pro: UPDATE [13.04-18:30] #Italia NUMERI COMPLESSIVI #epidemia #polmonite da #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19italia… - paolocalcinari : RT @ricpuglisi: Oggi 13 aprile i casi confermati di #COVID19 in Italia sono cresciuti del 2,02%: da 156363 a 159516, per un incremento asso… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Mes, Meloni contro Conte: «Vuole rissa continua, è nervoso». Lega: «Basta insulti dal governo»

Una nota di Palazzo Chigi fa riesplodere la polemica sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte che annunciava il prolungamento del lockdown in piena emergenza coronavirus. In particolare a ...

Coronavirus: superata la soglia delle 20 mila vittime, diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione ...

Una nota di Palazzo Chigi fa riesplodere la polemica sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte che annunciava il prolungamento del lockdown in piena emergenza coronavirus. In particolare a ...ROMA – Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione ...