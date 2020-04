Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, lunedì 13 aprile: superati i 20mila morti in Italia (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 aprile: morti, contagi, guariti Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, lunedì 13 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. È di 103.616 positivi (+ 3.153 ), 20.465 morti (+566) e 35.435 guariti (+1.224) per un totale di 159.516 casi (+ 3.153) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia nel bollettino di oggi. Dei 103.616 attualmente positivi, 28.023 (+176) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.260 (-83) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 72.333 (+1270) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino di oggi mostra quindi che è in leggero aumento, ... Leggi su tpi Coronavirus - 103.616 contagiati - 20.465 morti in Italia : bollettino Protezione Civile – DIRETTA

