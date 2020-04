Coronavirus in Italia, drastico calo nuovi contagi. Ma i morti sono oltre 20 mila. Iss: “Siamo assolutamente nella Fase 1” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, comunica gli ultimi dati sull'epidemia nel corso del punto stampa giornaliero. sono complessivamente 103.616 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 1.984. sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l'aumento era stato di 431. sono 35.435 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 1.224 più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.677. Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 159.516, con un incremento rispetto a ieri di 3.153. Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 1363 casi attivi oggi - 566 i decessi in Italia. Il governo studia come anticipare la “fase 2”

Accelera la ricerca di un vaccino contro il nuovo coronavirus: a fine aprile inizieranno in Inghilterra i test sull’uomo del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo ...

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 103.616 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 159.516 ...

