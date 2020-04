Coronavirus, il Veneto passa al lockdown “soft”: sì all’attività motoria e alle grigliate all’aperto del 25 aprile e 1° maggio (Di lunedì 13 aprile 2020) “Domattina sappiamo che troveremo piu’ auto in autostrada e piu’ persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown ‘soft’ che pero’ deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti“: lo ha affermato in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annunciando una nuova ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio. Prevista la “chiusura degli esercizi commerciali come i supermarket la domenica e i festivi, confermata l’attivita’ dei mercati a cielo aperto non piu’ solo alimentare ma anche abbigliamento bimbi con la conferma della perimetrazione e dei varchi vigilati in accesso e uscita con ingressi contingentati con mascherina e guanti“. “Negli spostamenti all’esterno da casa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Veneto inizia a riaprire : “da domani OK a sport - passeggiate - grigliate per il 25 aprile. Mascherina salvavita : non è ancora finita ma nostro lockdown diventa soft”

