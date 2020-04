Coronavirus, il Veneto inizia a riaprire: “da domani OK a sport, passeggiate, grigliate per il 25 aprile. Mascherina salvavita: non è ancora finita ma nostro lockdown diventa soft” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Domattina sappiamo che troveremo piu’ auto in autostrada e piu’ persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown ‘soft’ che pero’ deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti“. Lo dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in coonferenza stampa, annunciando una nuova ordinanza in vigorie dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio. Tra le misure confermate o adottate ci sono: “Chiusura degli esercizi commerciali come i supermarket la domenica e i festivi, confermata l’attivita’ dei mercati a cielo aperto non piu’ solo alimentare ma anche abbigliamento bimbi con la conferma della perimetrazione e dei varchi vigilati in accesso e uscita con ingressi contingentati con mascherina e guanti“. E ancora, spiega Zaia, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Veneto passa al lockdown “soft” : sì all’attività motoria e alle grigliate all’aperto del 25 aprile e 1° maggio

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 13 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +10 morti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Diminuiscono i contagi in Veneto (Di lunedì 13 aprile 2020) “Domattina sappiamo che troveremo piu’ auto in autostrada e piu’ persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown ‘soft’ che pero’ deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti“. Lo dichiara il presidente della Regione, Luca Zaia, in coonferenza stampa, annunciando una nuova ordinanza in vigorie dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio. Tra le misure confermate o adottate ci sono: “Chiusura degli esercizi commerciali come i supermarket la domenica e i festivi, confermata l’attivita’ dei mercati a cielo aperto non piu’ solo alimentare ma anche abbigliamento bimbi con la conferma della perimetrazione e dei varchi vigilati in accesso e uscita con ingressi contingentati con mascherina e guanti“. E ancora, spiega Zaia, ...

Corriere : Zaia: «Domenica nuova ordinanza, in Veneto il lockdown non c’è più» - LaStampa : Ecco perché non ha senso che il governo scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti sta… - TgrVeneto : Coronavirus Veneto: rallentano i contagi, +81 rispetto a domenica sera. I casi totali sono 14251. I decessi nella n… - klaretta2006 : RT @jacopo_iacoboni: Ecco perché non ha senso che Conte scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti stanno dand… - scarpacarlo : RT @jacopo_iacoboni: Ecco perché non ha senso che Conte scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti stanno dand… -