Coronavirus, il Mondo tenta il ritorno alla normalità: Pechino, Danimarca e Norvegia riaprono le scuole (Di lunedì 13 aprile 2020) Sono molti i Paesi nel Mondo che pian piano tentano di tornare alla normalità dopo avere superato il picco di vittime e contagi di Coronavirus. Tre mesi dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus, Pechino riaprirà le scuole superiori (alunni da 15 a 17 anni) il 27 aprile. Con l’eccezione della provincia dell’Hubei, che non ha ancora stabilito un calendario, Pechino e’ l’unica divisione amministrativa del Paese che non aveva annunciato la ripresa di alcuna attivita’ scolastica. Dopo settimane di chiusura per l’emergenza Coronavirus, in Danimarca da mercoledì riapriranno gli asili e le scuole elementari, in almeno due scaglioni: 52 municipalità, fra cui Copenaghen, già da mercoledì, per altre 46 invece se ne riparla il 20 aprile, secondo quanto ha reso noto dall’associazione delle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le notizie dal mondo – In Cina 108 nuovi casi - è allarme sui contagi di ritorno. Negli Usa oltre 22 mila vittime - 1.500 in un giorno. La Spagna inizia a riaprire

Coronavirus - focus sul mondo : in Ecuador rimossi 800 corpi dalle case - in USA superati i 22 mila morti - in Francia è ancora lockdown

Coronavirus : 110 nuovi casi in Cina - negli USA 557mila contagi. 114.251 morti nel mondo (Di lunedì 13 aprile 2020) Sono molti i Paesi nelche pian pianono di tornarenormalità dopo avere superato il picco di vittime e contagi di. Tre mesi dopo la sospensione per l’emergenzariaprirà le scuole superiori (alunni da 15 a 17 anni) il 27 aprile. Con l’eccezione della provincia dell’Hubei, che non ha ancora stabilito un calendario,e’ l’unica divisione amministrativa del Paese che non aveva annunciato la ripresa di alcuna attivita’ scolastica. Dopo settimane di chiusura per l’emergenza, inda mercoledì riapriranno gli asili e le scuole elementari, in almeno due scaglioni: 52 municipalità, fra cui Copenaghen, già da mercoledì, per altre 46 invece se ne riparla il 20 aprile, secondo quanto ha reso noto dall’associazione delle ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - SkyTG24 : Coronavirus, 82enne alla figlia: 'Ho bisogno di altro vino'. FOTO - antoniospadaro : A #Pasqua le chiese di tutto il mondo dovrebbero essere piene di persone che celebrano la tomba vuota di Cristo. Me… - GiovRss : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, la frenata di Ursula Von der Leyen: «Non fate piani per le vacanze estive» - Italia_Notizie : Cina, scoperti centinaia di nuovi casi di coronavirus -