Coronavirus | il Cristo Redentore “indossa” il camice da medico | omaggio agli operatori

(Di lunedì 13 aprile 2020) La statua deldi Rio de Janeiro indossa ilbianco per renderea medici esanitari impegnati nella lotta contro la pandemia di. Il celebre monumento, che dalla collina del Corcovado svetta sulla capitale carioca, ha ‘indossato’ la notte di Pasquabianco e stetoscopio al collo mentre su di esso veniva proiettata la parola ‘Grazie’ in varie lingue (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sulla statua, alta 38 metri e inaugurata nel 1931, sono state anche proiettate immagini di medici, infermieri esanitari impegnati nella lotta contro ilin Brasile con l’hashtag FiqueEmCasa (Resta a casa). L’arcivescovo di Rio, cardinale Orani Tempesta, ha celebrato una messa durante la quale ha sottolineato che l’iniziativa, oltre a ...