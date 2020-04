Coronavirus | il Cristo di Rio col “camice” | così il Brasile ringrazia i medici e gli

(Di lunedì 13 aprile 2020), ildi Rio col “camice”: così ile gli operatori sanitari IlRedentore che sovrasta la città di Rio de Janeiro è stato “vestito” con un camice perre il personale sanitario impegnato nel contrasto all’epidemia di. L’omaggio è stato voluto dalla Chiesa cattolica brasiliana nel giorno di Pasqua, durante il quale le chiese sono rimaste chiuse a causa delle misure restrittive imposte dalle autorità locali per contenere la diffusione della pandemia. In occasione della festa cattolica, il cardinale Orani Tempesta ha tenuto una cerimonia quasi in solitario ai piedi della statua alta 38 metri e posta a 709 metri sulla cima della montagna del Corcovadoe. SulRedentore sono state proiettate immagini con le bandiere dei Paesi colpiti dalla ...

Il Cristo Redentore che sovrasta la città di Rio de Janeiro è stato “vestito” con un camice per ringraziare il personale sanitario impegnato nel contrasto all’epidemia di Coronavirus. L’omaggio è ...Tant'è che nell'arte religiosa le ciliegie erano spesso considerate come simbolo della passione e morte del Cristo». Per tutti si menziona la Madonna con ciliegie del Tiziano. Ma anche in letteratura ...