Corriere : Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino quotidiano della #ProtezioneCIvile Totale: 156.363 (+4.092) Contagiati: 10… - Corriere : Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile - CanaleSeiTv : Coronavirus, il bollettino dei contagi in Campania oggi 13 Aprile - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 99 nuovi positivi, stabile il numero dei tamponi -

