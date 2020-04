Coronavirus | Gratteri | “Evitare che aiuti vadano alle mafie” VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 13 aprile 2020) Nel distribuire glieconomici per il rilancio dell’economia attualmente sofferente a causa del(GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) “bisogna fare in fretta, ma c’è il pericolo che i soldiin manomafie”. A dirlo, intervistato da Sky Tg24, è il procuratore di Catanzaro Nicola. Secondo il magistrato vanno attivati controlli straordinari per accertarsi che questi fondi non finiscano in mano alla criminalità organizzata. Questo potrebbe essere “un momento spartiacque, una grande occasione per far emergere il lavoro nero e finirla con questo sfruttamento che dura da secoli” (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI). Elenchi da compilare per individuare i veri beneficiari Relativamente ai lavoratori in nero,ha detto di aver dialogato con ...