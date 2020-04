Coronavirus: Gasparri, ‘sconcertante trattare Casarini come apostolo di bontà’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Ma quanto spenderà l’Italia per queste navi adibite alla quarantena dei clandestini e perché dobbiamo farlo noi e non Malta o altri Paesi? E quali garanzie abbiamo che questi clandestini saranno smistati nei vari Paesi europei che non danno nessun cenno d’intesa? In passato si è raccontata questa frottola di sbarchi e di persone poi da smistare in Europa. Vorremmo sapere quanti sono realmente partiti. Una piccolissima minoranza. La maggior parte, nonostante promesse e impegni, è rimasta in Italia”. Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.“è sconcertante -aggiunge- trattare Casarini come un sorta di liberatore dei popoli. Uno che vorrebbe aborto a raffica, droga legalizzata e clandestini privilegiati rispetto agli italiani. Farne una sorta di apostolo della ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Gasparri : 'Prolungare scadenze assicurazioni per auto e moto'

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gasparri Coronavirus: Gasparri, 'sconcertante trattare Casarini come apostolo di bontà' Metro Migranti e sbarchi in Sicilia "Ecco la nave per la quarantena"

Sulla stessa lunghezza d'onda il commento di Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Gli italiani giustamente non si devono muovere ... L'abbiamo trovata: è la Motonave Azzurra della compagnia Gnv, dotata ...

