Coronavirus | Francia prolungata la quarantena fino all’11 maggio

enpaonlus : Coronavirus, Francia: si potrà uscire per adottare i cani e i gatti nei rifugi - Ilovepalermocalcio - SkyTG24 : Coronavirus, Macron: 'Confinamento prolungato fino all'11 maggio' - RaiNews : #coronavirus #covid19 Con rigide regole, la #Spagna prova a ripartire. Stasera discorso alla nazione di Macron - Notiziedi_it : Coronavirus, la Spagna riparte con edilizia e fabbriche «non essenziali». Governi più cauti in Germania, Francia e… - angelobruno19 : Per chi dice che all'estero aprono prima Macron: 'Confinamento in Francia prolungato fino all'11 maggio' via… -

Coronavirus Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Francia