Coronavirus Filippo Nardi ho avuto i sintomi non mi hanno fatto mai il tampone

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di lunedì 13 aprile 2020)intervistato da Giada Di Miceli per la trasmissione “Non succederà più” su Radio Radio, ha raccontato la sua esperienza dele ha chiarito definitivamente cosa c’è tra lui e Barbara D’Urso. Sul Covid-19 ha spiegato di averneall’inizio di marzo in un periodo in cui faticava molto per il trasloco. All’inizio pensava che i dolori alle articolazioni fossero dovuti agli sforzi, ma la febbre a 39 è stata il campanello d’allarme: «Io sto a letto a dormire, senza appetito, senza ole senza gusto per una settimana intera. Avevo una gran sete, ma non avevo fame. Ho telefonato alla guardia medica per tre giorni di fila chiedendo cosa dovessi fare. Non sono andato in ospedale, ho seguito le regole. Michiesto se avessi mal di gola, ho detto no e midetto di stare a ...