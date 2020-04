Coronavirus | Filippo Nardi | “Ho avuto i sintomi | ma da me non è venuto nessuno”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 13 aprile 2020)ha accusato idel Coronavrus, quando stava male ha provato a chiedere aiuto, voleva fare il tampone ma nessuno è andato a casa sua, noto per aver partecipato in passato al Grande Fratello, all’Isola dei famosi e a molti altri programmi, ha raccontato la sua esperienza con il Corornavirus. In un’intervista concessa pochi giorni fa a Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione condotta su Radio Radio, l’ex naufrago ha svelato di essere convinto di aver contratto il Covid-19.ha accusato gli stessidel virus, aveva la febbre a 39 e forti dolori a tutte le articolazioni. Ha provato a chiedere aiuto ma nessuno si è presentato a casa sua. Lui stesso ha raccontato: “Io sto a letto a dormire, senza appetito, senza olfatto e senza gusto per una settimana ...