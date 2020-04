Coronavirus | Fico | “Il Paese sta facendo sistema Gli italiani vogliono uscire

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 aprile 2020) “L’Italia sta affrontando in modo forte questa crisi e questa emergenza”. E’ quanto ha detto il presidente della Camera, Roberto, a Un giorno da pecora. “Al di là delle polemiche che nascono – ha aggiunto-, si sta andando avanti uniti per risolvere l’emergenza. Oggi un cittadino italiano non vuole polemiche e ha voglia didall’emergenza; i dibattiti su sanità nazionale o regionale sono tutte cose che vanno rimandate a dopo”. A chi gli faceva notare che l’opposizione accusa il premier Giuseppe Conte di metodi da Corea del Nord,ha risposto: “Ma è chiaro che non siamo in Corea del Nord, abbiamo Costituzione, Parlamento, unche sta”. Il presidente della Camera si è detto soddisfatto dell’attività parlamentare e definisce un ...