Coronavirus: fermato dalla Polizia, “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente | video (Di lunedì 13 aprile 2020) Una risposta costata cara: “Sono andato a consumare un rapporto sessuale”. Il video diventa virale, ma paga anche il poliziotto. “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica”: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hanno fermato a Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-Coronavirus. … L'articolo Coronavirus: fermato dalla Polizia, “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : fermato dalla Polizia - “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente

Coronavirus : confermato il calo dei contagi in Corea del Sud

Il coronavirus non ha fermato il terrorismo in Africa (Di lunedì 13 aprile 2020) Una risposta costata cara: “Sono andato a consumare un rapporto sessuale”. Ildiventa virale, ma paga anche il poliziotto. “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica”: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hannoa Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-. … L'articolo, “ero asesso”.per l’agenteproviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : I fiori sbocciamo anche se non c'è nessuno ad ammirarli - GDF : #GDF di Ragusa, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure anti #Coronavirus, ha fermato e arrestato a… - zazoomnews : Coronavirus: fermato dalla Polizia “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente - #Coronavirus: #fermato #dalla… - CosmaiLuca : Ospedale di Alzano Lombardo: la catena di comando che ha portato il virus - EntropiaCosmica : Per Pasqua posti di blocco,controlli con i droni e elicotteri, decine di agenti...AHAHAHAH Arrivato da Pavia con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fermato Coronavirus, fermato un uomo mentre vendeva cocaina. E per i controlli contro le scampagnate i carabinieri usano anche l'elicottero il Dolomiti Coronavirus: "Sono andato a fare sesso": il verbale della confessione divenda un video virale

"Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica": è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l'hanno fermato alle nove del mattino in Lungostura Lazio ...

Ecuador, la peste manzoniana come la pandemia moderna

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/03/31/nota/7800513/coronavirus-ecuador-cadaveres-calles Scene di orrore che sono arrivate ... la disoccupazione inevitabile dopo che il pianeta si è fermato ...

"Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica": è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l'hanno fermato alle nove del mattino in Lungostura Lazio ...https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/03/31/nota/7800513/coronavirus-ecuador-cadaveres-calles Scene di orrore che sono arrivate ... la disoccupazione inevitabile dopo che il pianeta si è fermato ...