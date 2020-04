Coronavirus: fermato dalla Polizia, “ero a fare sesso”. Il nome del traditore nel video (Di lunedì 13 aprile 2020) Una risposta costata cara: “Sono andato a consumare un rapporto sessuale”. Il video diventa virale, ma paga anche il poliziotto. “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica”: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hanno fermato a Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-Coronavirus. … L'articolo Coronavirus: fermato dalla Polizia, “ero a fare sesso”. Il nome del traditore nel video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : fermato dalla Polizia - “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente | video

Coronavirus : fermato dalla Polizia - “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente

Coronavirus : confermato il calo dei contagi in Corea del Sud (Di lunedì 13 aprile 2020) Una risposta costata cara: “Sono andato a consumare un rapporto sessuale”. Ildiventa virale, ma paga anche il poliziotto. “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica”: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hannoa Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-. … L'articolo, “ero asesso”. Ildelnelproviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : I fiori sbocciamo anche se non c'è nessuno ad ammirarli - GDF : #GDF di Ragusa, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure anti #Coronavirus, ha fermato e arrestato a… - zazoomnews : Coronavirus: fermato dalla Polizia “ero a fare sesso”. Sanzioni per l’agente - #Coronavirus: #fermato #dalla… - CosmaiLuca : Ospedale di Alzano Lombardo: la catena di comando che ha portato il virus - EntropiaCosmica : Per Pasqua posti di blocco,controlli con i droni e elicotteri, decine di agenti...AHAHAHAH Arrivato da Pavia con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fermato Coronavirus, fermato un uomo mentre vendeva cocaina. E per i controlli contro le scampagnate i carabinieri usano anche l'elicottero il Dolomiti Polmonite killer dopo le consegne, Nicola, corriere espresso terrorizzato dal Coronavirus: alla fine lo ha preso

Nonostante l'emergenza aveva continuato senza tregua a lavorare e a effettuare le consegne, andando di fabbrica in fabbrica e di casa in casa. Ma il rischio di un possibile contagio ...

Vigevano, fermato dalla polizia locale nel Novarese: "Vado sul Ticino a cercare l'oro"

Vigevano, 13 aprile 2020 - Gli agenti della polizia locale di Cerano (Novara), una dozzina di chilometri da Vigevano, lo hanno fermato nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata al rispetto ...

Nonostante l'emergenza aveva continuato senza tregua a lavorare e a effettuare le consegne, andando di fabbrica in fabbrica e di casa in casa. Ma il rischio di un possibile contagio ...Vigevano, 13 aprile 2020 - Gli agenti della polizia locale di Cerano (Novara), una dozzina di chilometri da Vigevano, lo hanno fermato nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata al rispetto ...