Coronavirus: “Fate il pane e la pizza, è meglio che andare dallo psicologo. E’ come ‘fate l’amore non fate la guerra'” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Fate il pane, fate la pizza: è meglio che andare dallo psicologo. Se stare in cucina, magari fare esperimenti, sprecare pure qualcosa, inventare? ecco puo’ aiutare la gente a sopravvivere. Benvenga pure, in questi giorni di solitudine, questa overdose di video mangerecci, impastatori, spiattellatori postati sui social”. William Zonfa, chef stellato tra le glorie aquilane, il giorno di Pasquetta con milioni di italiani costretti in casa consiglia: “Ve lo ricordate fate l’amore non fate la guerra? E’ quello. Anche perche’ noi ristoratori saremo tra gli ultimi a riaprire e allora noi con umilta’ vi diciamo: state a casa e cucinate, mangiate, e se vi serve, vi diamo tutti i consigli della terra. Curiamoci tutti con una maggiore attenzione in casa al nostro cibo. Ci ingrasseremo? E vabbe’, dimagriremo dopo. Improvvisate, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) “Fate il, fate lache. Se stare in cucina, magari fare esperimenti, sprecare pure qualcosa, inventare? ecco puo’ aiutare la gente a sopravvivere. Benvenga pure, in questi giorni di solitudine, questa overdose di video mangerecci, impastatori, spiattellatori postati sui social”. William Zonfa, chef stellato tra le glorie aquilane, il giorno di Pasquetta con milioni di italiani costretti in casa consiglia: “Ve lo ricordate fate l’amore non fate la guerra? E’ quello. Anche perche’ noi ristoratori saremo tra gli ultimi a riaprire e allora noi con umilta’ vi diciamo: state a casa e cucinate, mangiate, e se vi serve, vi diamo tutti i consigli della terra. Curiamoci tutti con una maggiore attenzione in casa al nostro cibo. Ci ingrasseremo? E vabbe’, dimagriremo dopo. Improvvisate, ...

repubblica : Roma, Forza Nuova tenta il blitz contro le norme anti coronavirus: militanti bloccati e identificati - Quirinale : #coronavirus, il videomessaggio del Presidente #Mattarella per la #Pasqua - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 102.253 (+1.984, +2%) • Deceduti: 19.899 (+431, +2,… - Rossi8Nicoletta : RT @stefanomaullu: #Conte come sempre predica bene ma razzola male per #PalazzoChigi acquisti diretti ai #medici in prima linea la burocraz… - ultimenotizie : Da qualche giorno era risultato positivo al #coronavirus, sapeva di esserlo, ma nonostante ciò ieri pomeriggio ha o… -