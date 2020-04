Coronavirus, ecco cosa riapre (e cosa no) dal 14 aprile in ogni Regione. Dalla Lombardia alla Campania, librerie ancora chiuse (Di lunedì 13 aprile 2020) Domani, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riapriranno le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Prolungata la serrata fino al 3 maggio: non ancora la ‘fase due’, quindi, ma qualche spiraglio nel lockdown, per venire incontro alle esigenze più immediate dei cittadini. Ripartono anche le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer. Ma con notevoli differenze da Regione a Regione: alcune hanno stretto ulteriormente le norme previste dal decreto, altre le hanno parzialmente allentate, altre ancora hanno introdotto finestre orarie per gli acquisti. ecco cosa cambia da domani. Lombardia – Diversamente da quanto previsto dall’ultimo dpcm, in Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie: il commercio al dettaglio di libri, quaderni e pennarelli “è ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Germania è pronta a riaprire. Scuole - autobus - app : ecco la Fase 2 di Berlino

Coronavirus in Italia : ecco quali attività potrebbero ripartire prima della fine del lockdown

LOMBARDIA – Diversamente da quanto previsto dall’ultimo dpcm, in Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie: il commercio al dettaglio di libri, quaderni e pennarelli “è consentito esclusivamente ...

Il 14 aprile entra in vigore il nuovo Dpcm. Ecco cosa prevede

Entreranno in vigore domani, martedì 14 aprile, le ulteriori misure di contrasto al coronavirus adottate da Giuseppe Conte con il nuovo Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso. Le ...

