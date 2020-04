Coronavirus, diretta Protezione Civile: i dati di oggi 13 aprile. Nuovo calo dei contagi (Di lunedì 13 aprile 2020) diretta conferenza stampa della Protezione Civile del 13 aprile h. 18,00. Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia: +35.435 le persone guarite, Nuovo calo dei contagi oggi +1.363. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 103.616 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 159.516 i casi totali. Nel dettaglio i dati delle Regioni I casi attualmente positivi sono 31.935 in Lombardia, 13.818 in Emilia-Romagna, 12.765 in Piemonte, 10.766 in Veneto, 6.257 in Toscana, 3.365 in Liguria, 3.080 nelle Marche, 3.920 nel Lazio, ... Leggi su 2anews Coronavirus - diretta : Macron : «Lockdown fino all'11 maggio». Trump non licenzierà Fauci. Virus 10 volte più letale dell'influenza

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MACRON/ Discorso coronavirus : lockdown Francia a 11 maggio

