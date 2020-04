SkyTG24 : #Coronavirus, in diretta l'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile ?? - rtl1025 : ?? Il concerto in #Duomo a #Milano di Andrea #Bocelli è iniziato poco dopo le 19 e oltre 2,5 milioni di persone lo s… - DPCgov : ??#coronavirus #12aprile ore 18 Segui in diretta l'aggiornamento quotidiano con il Capo Dipartimento Angelo Borrelli?? - ilmessaggeroit : #coronavirus, diretta: #contagi nel #mondo sono 1.850.527, in Cina 108 casi: mai così alti da un mese - infoitinterno : Coronavirus, la diretta di De Luca: riaprono ferramenta, ottiche e librerie. Maxi controlli a Pasqua e Pasquetta. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo Sky Tg24 Messa di Pasqua in Vaticano in diretta da San Pietro. Papa Francesco: «Basta egoismi, Europa dia segno di solidarietà»

Nel corso della celebrazione solenne, verrà omesso il tradizionale rito del 'Resurrexit', a causa dell'emergenza per il coronavirus. Un lungo, infinito, minuto di silenzio ha sostituito l'omelia, ...

Coronavirus: Calano morti e ricoveri 'Il trend ormai è affidabile'

Ancora alti i dati del contagio a Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): "un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo" ha detto l'assessore al Welfare di ...

Nel corso della celebrazione solenne, verrà omesso il tradizionale rito del 'Resurrexit', a causa dell'emergenza per il coronavirus. Un lungo, infinito, minuto di silenzio ha sostituito l'omelia, ...Ancora alti i dati del contagio a Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): "un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo" ha detto l'assessore al Welfare di ...